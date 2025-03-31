Hedef maç sendromu! Galatasaray bu yıl hiçbir kritik ve önemli maçı kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 1 maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bu yıl hedef maçlarda ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatıyor. Cimbom, bu yıl 4 Avrupa, 2 Süper Lig ve 1 kupa maçında kazanamadı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Hollanda'da Ajax'a 2-1 kaybeden Aslan, AZ Alkmaar'a karşı iki maçta kötü bir futbol sergiledi. Hollanda'da rakibine 4-1 yenilen Galatasaray, İstanbul'da da 2-2 berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbide golsüz berabere kaldı.

Türkiye Kupası grup aşamasındaki son maçında Konyaspor ile yenişemedi. Fair-play kuralı ile bir üst tura yükseldi. Beşiktaş'a karşı hem skor hem de oyun olarak kötü günündeydi. Sarı-Kırmızılılar, sezonun geri kalan kısmında hem kupada hem de ligde oynayacağı maçlar öncesi SOS veriyor. Taraftarlar da son 2 sezonda hedef maçlarda iyi sonuçlar alan takımın bu sezon kötü durumda olması nedeniyle öfkeli ve kızgın.

DERBİLERDE KARAVANA!

Galatasaray zengin hücum hattına sahip olmasına rağmen, Süper Lig'de oynadığı son 2 derbide karavana atıyor. Cimbom, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında golsüz berabere kalmış, oynadığı futbol ise büyük eleştiri almıştı. Cimbom o maçta Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 isabetli şutla oynamıştı. Derbiden sonra teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri hedef tahtasına konmuştu.

Galatasaray, Beşiktaş ile önceki gün oynanan derbide de hücumda bekleneni veremedi. Cimbom derbiyi 3 isabetli şutla tamamladı. Aslan, 2 derbide 4 isabetli şut isabeti sağladı.