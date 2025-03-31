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Galatasaray'da oyuncuların yeri değişti sistem hata verdi!

Aslan, AZ Alkmaar ve Rizespor maçlarından sonra 4’lüye döndü. Frankowski ve Morata’nın da farklı pozisyonlarda oynaması sebebiyle performansları düştü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Mart 2025
Galatasaray’da oyuncuların yeri değişti sistem hata verdi!

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Galatasaray son haftalarda kötü futbol ortaya koyarken bu görüntünün de ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Cimbom, kış transfer sezonunda 3'lü sisteme göre transferler yaptı.

Okan Buruk sezonun geri kalan kısmında 3'lü savunma ile oynayacağı için bu sisteme uyan oyuncuları kadroya kazandırdı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar, 1.5 maçta yani Az Alkmaar ile oynana ilk maç ve Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ilk yarısından sonra 4'lüye döndü.

FORVET ARKASINDA OYNUYOR
Sistem hatası veren Galatasaray'da transfer edilen oyuncuların da yerleri değişince işler iyice karıştı ve kötü sonuçlar gelmeye başladı. Aslan'ın transfer ettiği Polonyalı yıldız futbolcu Frankowski savunmanın sağında oynadı.

Bir başka yıldız oyuncu Morata ise santrfor değil de forvet arkasında görev aldı. Osimhen'in arkasında gol aradı. Ama asıl mevkisi orası olmadığı için bocaladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem taktik olarak hem de oyuncuların yerleri konusunda oynamalar yapınca takım sahada beklenen performansı ortaya koyamadı.

5 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST
Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın Süper Lig'de 2 gol, 1 asisti bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı, Beşiktaş maçında gol ve asist üretemedi. Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol golcüsü Osimhen'in arkasında oynadığı için maçlarda etkili olamıyor. İspanya Milli Takımı'nda santrfor oynayan tecrübeli futbolcunun 82 karşılaşmada 37 golü bulunuyor.

113 KM.'LİK FÜZE!
Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dev derbinin 45. dakikasında Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira çok uzak mesafeden inanılmaz bir gole imza attı. Uruguaylı yıldızın Beşiktaş'a attığı golde top 113 km/h hıza ulaştı. Sosyal medyadaki yorumlarda "Torreira Beşiktaş'a resmen füze yolladı!" yorumları yapıldı.

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