Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’in derbi için harcadığı yoğun mesai meyvesini verdi!

Beşiktaş derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek ezeli rakibine ilk yenilgisini tattırmıştı. Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in milli arada son 2 maçını kaybeden takımı ayağa kaldırıp derbiden zaferle ayrılması dikkatleri çekti.

Norveçli teknik adamın, milli arada çok iyi çalıştırdığı ve fiziksel olarak derbiye hazır hale getirdiği görüldü. Hafta boyunca Galatasaray'ı çalışan Solskjaer, oyuncularına rakibin zaaflarını analizlerle gösterdi.

Deneyimli teknik adamın hafta boyunca idmanlarda oyuncularıyla toplantılar yapıp futbolcuları Galatasaray derbisinden 3 puanla ayrılacaklarını söylediği ve oyuncuları bu sözlerle motive edip zafere inandırdığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, maçta da Immobile'yi yedek bırakıp 4-6-0'la maça başlayarak hem Galatasaray'a hem de Okan Buruk'a üstünlük sağladı.

EVİNDE KAYBETMİYOR

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'yi de 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. Beşiktaş ayrıca bu sezon oynadığı 6 derbinin 4'ünden zaferle ayrıldı. Beşiktaş bu süreçte Galatasaray'a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.