Okan Buruk Beşiktaş önünde alınan yenilgiye rağmen mutlu sona varacaklarını açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu. Buruk Beşiktaş'ın 3.'lük yarışında kritik bir maça çıktığını söyleyerek, "Belki de sezonu kurtaran bir maça çıktılar. Galatasaray'ı yenmek büyük bir motivasyondu. Kırmızı kart tartışılacak bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk. Kortuğumuz başımıza geldi. Çok iyi başlamadık. Rakibimizin de net fırsatları yoktu. İlk gol çok basit. Yaklaşık 60 metre top sürdü. Savunma pozisyonumuzu çok yanlış yaptık. Çok basit bir gol yedik" diye konuştu.

KİMSENİN HAKKI YENMEZ

Okan Buruk sezonun adil bir şekilde bitmesini temenni ettiğini söyleyerek, "Belki futbol tarihinde olmadığı kadar soru işaretleri olan bir sezon yaşıyoruz. İnşallah bu sezon güzel bir şekilde biter. Kimsenin hakkı yenmez. Beşiktaş galibiyeti hak eden bir oyun oynadı. Ancak her şeye rağmen şampiyon olacağız. Milli takımlardaki oyuncularımızın yorgunluğu da bizi etkiledi" diye konuştu.



EFENDİ BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu Beşiktaş'ın göstermiş olduğu misafirperverlikle hiç bağdaşmayan bir paylaşımda bulunduğunu söyleyerek, "Bu paylaşımı kaldırmalarını bekliyorum. Efendi Beşiktaş'a hiç yakışmadı" ifadesini kullandı.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNÜ YENDİLER

G.Saray'ın yıldızı Yunus Akgün maçtan sonra aslında çok konuşulacak bir şeyin olmadığını söyleyerek, "Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Türkiye'nin en büyük takımını yendiler" ifadesini kullandı.



TORREİRA'NIN FÜZESİ YETMEDİ

Galatasaray'ın Torreira ile attığı beraberlik golü jeneriklere geçecek güzellikteydi. Füzeyi andıran bir gol atan Torreira maçtan sonra, "Bu çok çalışmanın, disiplinin, fedakarlığın getirdiği bir şey. Kendimi bu kulübe adadım. Burada olduğum için gurur duyuyorum" diye konuştu.