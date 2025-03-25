G.saray’ın Belçikalı yıldızı yol haritasını belirledi!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens'in sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. 37 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktıktan sonraki hayatı için kendisine 3 formül belirledi. Mertens ilk olarak yardımcı antrenör olarak Okan Buruk'un teknik ekibine dahil olup burada teknik adamlık için tecrübe kazanmak istiyor. Belçikalı futbolcunun ikinci hedefi ise transfer komitesinde görev almak.



23 GOLE KATKI YAPTI

Mertens, bağlantılarını da kullanıp Sarı-Kırmızılı takıma yeni yetenekler kazandırabilmeyi hedefliyor. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonraki son planı ise kendi adıyla Dünya'da Galatasaray futbol okulları açmak. Belçikalı futbolcunun bu 3 hedefinden birini gerçekleştirmeyi çok istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

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