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Kartal’dan tatsız prova! Derbide G.Saray'ı ağırlayacak Beşiktaş, özel maçta İstanbul'a farklı kaybetti

Hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor’a karşı 90 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizen Beşiktaş 1. Lig’de mücadele eden rakibine 3-1 yenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mart 2025
Kartal’dan tatsız prova! Derbide G.Saray’ı ağırlayacak Beşiktaş, özel maçta İstanbul’a farklı kaybetti

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Beşiktaş, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 3-1 yenildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Siyah-Beyazlılar, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade- Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile başladı.

İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Siyah-Beyazlı ekip, 50. dakikada Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'nın attığı golle beraberliği yakaladı. İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

HÜCUM DA SAVUNMA DA SIKINTILI
İstanbul ile oynadığı hazırlık maçına neredeyse as kadroya yakın bir 11'le sahaya çıkan Beşiktaş, savunma da ve hücumda çok etkisiz bir görüntü verdi. Beşiktaş maç boyunca 8 şut çekerken İstanbulspor ise kaleyi 22 kez yokladı. Beşiktaş 0.98 gol beklentisi üretirken bu oranın İstanbulspor da 2.83 olması dikkat çekti.

ELAN SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın ara transferde Kolombiya ekibi La Equidad'dan kadrosuna kattığı Elan Ricardo Siyah-Beyazlı formayla ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı. 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki orta saha beklentilerin altında kaldı. Ricardo, yaşadığı uyum sorunu ve hastalıklar nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

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