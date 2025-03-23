Okan Buruk öğrencilerini uyardı: Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim

Galatasaray'da 9 puanlık farka rağmen temkinli bir hava hakim. Okan Buruk'un da rehavete kapılmamak adına işi sıkı tuttuğu öğrenildi. 51 yaşındaki çalıştırıcının öğrencilerine bazı uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın "9 puan öndeyiz. Ama sahada eşitiz... Konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim. Bizi şimdiden şampiyon ilan ettiler ama önümüzde 9 kritik maç var. Özellikle evimizde daha fazla puan kaybettik, bu yüzden dikkatli olmalıyız. . Milli ara her takım için zorlayıcıdır, ancak en kısa sürede kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dediği öğrenildi.

Öte yandan Teknik Direktör Okan Buruk'un milli arada korktuğu başına geldi. Yaşanacak sakatlıklardan endişelenen deneyimli hocanın 3 öğrencisi Yunus Akgün; Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan A Milli Takım'da sakatlık yaşadı.