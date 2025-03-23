Beşiktaş Graf’ın önerisiyle genç yetenek avında! 22 yaşındaki forvet Rafiu Durosinmi transfer listesine eklendi

Beşiktaş transferde genç yeteneklere yatırım yapmak istiyor... Başkan Serdal Adalı'nın göreve getirdiği Oyuncu İzleme Direktörü Eduard Graf, Siyah-Beyazlılar'a sunduğu ilk önemli ismi belirledi:

Rafiu Durosinmi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Nijeryalı futbolcunun listeye eklendiği ve resmi adımların atılacağı öne sürülüyor. Eduard Graf'ın Viktoria Plzen forması giyen 22 yaşındaki golcü için ısrarcı olduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlı yöneticilerin Graf'ın sunduğu detaylı analizlerden ve oyuncu portföyünden oldukça memnun olduğu biliniyor.



GÖZLER BAŞKAN ADALI'DA

1.92 boyundaki Durosinmi, modern bir forvet profiline sahip. Ayrıca genç oyuncu, ileri uçta farklı sistemlere kolaylıkla adapte olabiliyor. Öte yandan Kartal, Başkan Adalı'nın onay vermesi halinde 22 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayacak. Durosinmi, bu sezon 12 maçta 5 gol ve 2 asist üreterek Plzen'in önemli hücum kozlarından biri oldu...

YÖNETİM MEMNUN

Siyah-Beyazlı yöneticilerin Graf'ın sunduğu detaylı analizlerden memnun olduğu gelen bilgiler arasında.