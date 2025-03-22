Yıldız futbolcular Ay-Yıldız için kenetlendi!

Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Süper Lig ve Avrupa'da forma giyen yıldız futbolcular Macaristan maçı öncesi kenetlendi. Süper Lig'de yaşanan büyük çekişme konu Ay-Yıldızlı forma olunca unutuldu ve Fenerbahçe ve Galatasaraylısı tek vücut oldu.



Macaristan maçında açılan 'Milli takım, kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür' pankartı hayat buldu. Ay-Yıldızlılar'ın Macaristan maçında attığı golden sonra Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın alnından öptü. Türk Milli Takımı'nda forma giyen Trabzonsporlu, Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli oyuncuların maçlarda ve maç öncelerinde çok şakalaştıkları ve keyif aldıkları biliniyor.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçından sonra yaptığı açıklamada, 'Milli takım, kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür' pankartından söz etti ve bu pankartın açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



MUCİZEYE İHTİYAÇ VAR!

Macaristan medyasından Origo, "Macaristan Milli Takımı'nın bir mucizeye ihtiyacı var. Macaristan Milli Takımı, Türkiye'ye 3-1 yenilerek rövanşta işini zora soktu. Türkiye'nin yıldızları bizi zor durumda bıraktı" yorumu yaptı.