Rakamlar Fenerbahçe’de on iki sezonda yaşanan değişimi gözler önüne seriyor: Mourinho: 0.66 Kartal: 2.37!

Milli araya 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili tartışmalar büyüyor. Portekizli hocanın oynattığı oyun ve ilk 5 sıradaki takımlara karşı aldığı skorlar büyük eleştiri topluyor.



ÇOK ÇARPICI BİR TABLO

Sarı-Lacivertliler'in istatistikleri geçtiğimiz sezonla kıyaslandığında ise ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe'nin hem hücumda hem de savunmada İsmail Kartal dönemine göre ciddi gerileme yaşaması dikkatleri çekiyor. Mourinho'nun ekibi bu sezon ligde yüzde 73 galibiyet yüzdesine sahipken geçen sezon bu rakam yüzde 81'di. Puan ortalaması Kartal dönemine göre 2.58'den 2.39'a, gol beklentisi 2.4'ten 2.13'e, rakip ceza sahasında topla buluşma ortalaması 35.5'tan 30.9'a, isabetli şut sayısı da 7.1'den 6.6'ya geriledi.



HİÇ GALİBİYET ALAMADI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon ilk 5 sıradaki takımlara karşı oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 19 puan toplamıştı, 2.37 puan ortalaması yakalamıştı. Oysa ki Mourinho yönetimindeki Kanarya ilk 5 sıradaki takımlara karşı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 yenilgi alıp hiç kazanamadı. Toplam puan 2, puan ortalaması ise 0.66 oldu. Bu tablonun kupadaki G.Saray derbisine yansıması merakla bekleniyor.