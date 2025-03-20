Montella: Tek yürek tek bayrak olmalıyız

A MIilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugün oynayacağımız Macaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz" dedi. Montella, 'Üçlü sistemde oynamayı düşünüyor musunuz?' sorusuna da "Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden üçlü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakika hem 3'lü, hem 4'lü oynayabilecek kapasitedeyiz " yanıtını verdi.



AYHAN: A LİGİ'NE ÇIKMAK İSTİYORUZ



Montella ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Ayhan ise "Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



HASSAS DAVRANMALIYIZ

A Milli Takım'ın İtalyan çalıştırıcısı, Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili "Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusundaArda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz" dedi.



İLLAKİ FORMA GİYECEK

Montella, Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı neden kadroya çağırmadığıyla ilgili gelen soruya "İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık" yanıtını verdi.

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