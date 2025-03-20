A Milli Futbol Takımı Macaristan’ı konuk edecek!

Türk Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi.



Söz konusu maçlarda Milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-Yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü. İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı. Kritik maçın rövanşı pazar günü Macaristan'da oynanacak.

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