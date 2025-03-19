TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TOGG ile yapılan sponsorluk anlaşmasından büyük gurur duyduğunu belirtti. "TOGG, tamamen Türk markası ve ülkemizi yansıtıyor" diyen Montella, "Birlikte tarih yazacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, "18 Mart, Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda çok önemli bir gün. Biz, tam olarak ülkeyi yansıtan bir takımız.



TOGG, Türk bir marka olduğu için ülkeyle tam olarak bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağımızı ümit ediyorum. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacağız. İstanbul'da 2,5 yıl sonra maç yapacağız. Takımlar arasındaki rekabeti bir süreliğine kenara koyacağız. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bize destek olmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.



İNŞALLAH UĞURLU GELİR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Amacımız, milli markamızla milli takımı buluşturmaktı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle güzel bir marka yarattılar. İnşallah, bu iş birliği hem TOGG'a hem de milli takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası'na TOGG'ları götürür ve orada bineriz" ifadelerini kullandı.

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