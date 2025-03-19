SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı!

TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. ‘TOGG, tamamen Türk markası ve ülkemizi yansıtıyor’ diyen Montella, “Birlikte tarih yazacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TOGG ile yapılan sponsorluk anlaşmasından büyük gurur duyduğunu belirtti. "TOGG, tamamen Türk markası ve ülkemizi yansıtıyor" diyen Montella, "Birlikte tarih yazacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan hoca, "18 Mart, Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda çok önemli bir gün. Biz, tam olarak ülkeyi yansıtan bir takımız.

TOGG, Türk bir marka olduğu için ülkeyle tam olarak bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağımızı ümit ediyorum. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacağız. İstanbul'da 2,5 yıl sonra maç yapacağız. Takımlar arasındaki rekabeti bir süreliğine kenara koyacağız. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele edeceğiz. Taraftarımıza bize destek olmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

İNŞALLAH UĞURLU GELİR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Amacımız, milli markamızla milli takımı buluşturmaktı. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda böyle güzel bir marka yarattılar. İnşallah, bu iş birliği hem TOGG'a hem de milli takımlara uğurlu gelir. 2026 FIFA Dünya Kupası'na TOGG'ları götürür ve orada bineriz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan siyonist rejime sert tepki: Terör devleti İsrail
Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!
Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: Hep birlikte çözeceğiz
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler