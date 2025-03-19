Fener’den fikstür itirazı!

Milli ara sonrası ligin 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın tarihini değiştirmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.



CUMARTESİ OYNANSIN

Sarı-Lacivertliler'in Milli Takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle maçı 29 Mart Cumartesi günü gündüz oynamak istediği belirlendi. Kanarya'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ve golcüsü En Nesyri'nin ülkelerinin 26 Mart Çarşamba günü 00.30'da Tanzanya ile oynayacağı maçta forma giymeleri halinde 27 Mart Perşembe günü İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.



DERBİ DE AYNI TARİHTE

29 Mart'ta derbinin de olması nedeniyle TFF'nin Fenerbahçe'nin isteğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Amrabat, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ilk 11'de vazgeçmediği oyuncular arasında.

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