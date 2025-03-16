Osimhen müthiş performansıyla herkesi kendine hayran bırakıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen skorer performansıyla Galatasaray'ı sırtlarken, liderlik özelliği ve takım içinde üstlendiği rolle de dikkatleri çekiyor. Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 26 gol, 5 asist yapan 26 yaşındaki yıldız, kiralık bir oyuncu olmasına rağmen takıma duyduğu aidiyet duygusuyla da ön planda.

DEVLERİ REDDETTİ

Takım içinde moralsiz oyuncularla konuşup motive ettiği öğrenilen Osimhen, Antalya maçında gol krallığı için yarışmasına rağmen kazanılan penaltıda topu Morata'ya bırakmasıyla da taraftarların gönlünü bir kez daha fethetti. Yıldız futbolcu ayrıca Antalya maçında süre bulamayan Jelert'le konuşup teselli etti. Nijeryalı forvet ara transferde Barcelona, M.United ve PSG'den teklif almasına rağmen verdiği söz nedeniyle görüşme yapmadı.