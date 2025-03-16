Ole Solskjaer Konyaspor maçının ardından konuştu: Beşiktaş bunu hak etmiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer Konyaspor yenilgisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Norveçli hoca galibiyeti hak etmediklerini söyleyerek, "Çok kötü ve aşağı bir performans sergiledik. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Oyuncularım denedi, çalıştı olmadı. Birşeyi değiştirmemiz gerekiyor. Hem geçen hafta hem Konyaspor maçında galibiyeti hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalitemizi gösteremedik. Taraftardan özür diliyorum. Biz daha iyi ve daha yüksek seviyeyi hak ediyoruz. Değişim yapmak zorundayız. 2 haftada aldığımız yenilgiler bize yakışmadı. Toparlanmamız şart" diye konuştu.