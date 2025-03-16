Beşiktaş 41 dakika 9 kişi oynayan Konyaspor’a yenildi!

Beşiktaş fire vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'e yenilen Kartal, oyunu 9 kişi tamamlayan Konyaspor'a 1-0 yenildi. 16'da Alexsic'in vuruşunda Mert'in dokunduğu top üst direkten döndü.

24'te Melih Bostan'ın Paulista'ya yaptığı müdahaleye hakem önce sarı kart verdi. Ancak VAR tavsiyesi üzerine Melih bu kez kırmızı gördü. 43'üe Gedson'un vuruşunda top üst direkten geri döndü. 45'te Tunahan'ın ortasında Uğurcan topu ağlara gönderdi. Konyaspor devreyi 1-0 önde kapattı.

ÇABALAR GOL GETİRMEDİ

İkinci yarının 51. dakikasında Masuaku'nun sol ayağıyla yaptığı ortada Deniz iki hamlede topu kurtardı. 62'de Gedson'un sert vuruşunda Deniz topu çıkardı. 65'te Ndao ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece Konyaspor 9 kişi kaldı. 79'da Arroyo'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. Beşiktaş 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 yenilerek taraftarını yine kahretti.



EKSİK RAKİPLERİNİ YENEMİYOR

9 kişi kalan Konya'ya 1-0 kaybeden Beşiktaş için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Kartal bu sezon eksik rakiplerine karşı 5 maçı kazanamadı. Bu maçlar; Gaziantep: 1-2, Samsun: 0-0, Kasımpaşa: 1-3, Trabzonspor: 1-1.



PAULISTA 3.5 AY sonra görev yaptı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında geçirdiği sakatlıktan sonra takımından ayrı kalmıştı. Paulista maçtan sonra, "Sakat değilim. Hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım" diye konuştu.



UDUOKHAI ŞOKU

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Uduokhai karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlandı. Ayak bileğindeki sakatlık sonrası yere basmakta zorlanan yıldız oyuncunun yerine Onur oyuna dahil oldu. Uduokhai'nin kesin durumunun bugünkü MR sonrası netleşmesi bekleniyor.



SOLSKJAER TAKIMI TRİBÜNE GÖTÜRDÜ

Beşiktaş, Konyaspor'a mağlup olarak adeta bir şoku yaşadı. Karşılaşmadan sonra Norveçli teknik adam Ole Solskjaer, tüm takımı tribüne göndererek Siyah-Beyazlı taraftarlardan özür diletti.