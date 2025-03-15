Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu: Fenerbahçe-Galatasaray 2 Nisan’da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev maç 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Zorlu karşılaşma ATV'den yayınlanacak.



Kupada 1 Nisan Pazartesi saat 20.30'da Konyaspor- İskenderunspor'u ağırlayacak. 2 Nisan Çarşamba günü 17.45'te Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk edecek. 3 Nisan Perşembe günü 20.30'da ise Beşiktaş, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden takımlar yarı finaline yükselecek. Karşılaşmaların heyecanı A Spor ve ATV'den naklen yayınlacak.

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