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Okan Buruk’tan Antalya maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

Buruk,“Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Okan Buruk’tan Antalya maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklmalarda bulundu. Buruk,"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı. Mart ayı yaklaştıkça Galatasaray'ın coşkusu artıyor. Maçın başında rakibin 3'lü savunmadan 5'liye dönmesine şaşırdık. Oyuna adaptasyonumuzda sorunumuz oldu. Bazen topu rakibimize verdik. Üretmede zorluklar yaşadık. Öndeki oyuncularımızı hareketliliği, savunmamızın presi. 4-0'ı bulduk ama hem rakibimize pozisyon vermedik. İyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

NEREDE OLDUĞU FARK ETMEZ
BURUK, fikstürle ilgili de "Biz 2,5 senelik süreç içerisinde çok fazla derbi oynadık ve büyük galibiyet oranıyla oynadık. Stat neresi olursa olsun maç atmosferinin iyi olduğu yerlerde daha iyi işler yaptık. Yüzde yüz konsantre olmadığımız farklı atmosferlerde zorlandık. Hem dinleneceğiz hem hazırlanacağız. Yukarıya doğru adımlayarak gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'A PLAKET VERİLDİ
Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle Sarı-Kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan teknik direktör Okan Buruk'a ikinci başkan Metin Öztürk tarafından Antalyaspor maçı öncesinde plaket takdim edildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar da plaket takdimi sonrası Buruk'u alkışladı.

ASLAN ILK YARIDA COŞTU
7. haftadaki Kasımpaşa maçından bu yana ilk kez bir lig maçının ilk yarısında üç gol atan Galatasaray, aynı zamanda 2.72 xG ile bu sezon ilk 45 dakikalar itibarıyla ligde en yüksek beklenen gol değeri yakalayan takım oldu. Cimbom 34 golle de ilk yarılarda en çok gol atan takım konumunda.

BARIŞ ALPER'DEN SÜPER LİG REKORU
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen'e yaptığı asistle Trendyol Süper Lig'de en çok skor katkısı yaptığı sezona ulaştı. 10 gol, 3 asistle 13 gole katkıda bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu ligde geçen sezon 12 gole katkı sağlamıştı.

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