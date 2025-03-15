Mourinho’nun kabusu!

Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'a penaltılarla kaybetti ve Avrupa'ya veda etti. Jose Mourinho'nun penaltılardaki kabusu da devam etti. Tecrübeli teknik adam, penaltılara kalan 12 elemenin 10'unda kaybetti. Chelsea ile 5 kez penaltılarda kupaya veda eden Mourinho, 2012'de Real Madrid, 2018'de Manchester United ile penaltılarda elendi.



2020 yılında Tottenham ile iki kez penaltılarda elenmekten kurtulamadı. 2023'te ise Roma ile bu kez aynı kabusu yaşadı. Jose Mourinho bir tek 2008 yılında Inter'in başındayken penaltılarda rakibini eledi. Mourinho, Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta yenildiği Rangers'ı İskoçya'da 2-0 yenmiş ve maç penaltılara gitmişti.

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