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Beşiktaş moral peşinde

Beşiktaş, Antep maçının mağlubiyetini bugün Konyaspor karşısında telafi etmek istiyor. 20.30’da başlayacak maçta Siyah-Beyazlılar 3 puan almak istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Beşiktaş moral peşinde

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Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, milli ara öncesinde Konya deplasmanından 3 puanla ayrılarak derbi öncesi moral depolamak istiyor. 28. hafta maçını Ali Şansalan yönetecek. MEDAŞ Stadı'nda bugün 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranından yayınlanacak.

Maç kadrosunda sakatlığı süren Zaynutdinov ile birlikte Svensson; Ricardo ve Emrecan yer almadı. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini Siyah-Beyazlı futbol takımı kazanırken 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu.

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