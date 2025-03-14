Mertens yine kulübede!

Bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Son dönemde oynanan oyun nedeniyle sert eleştirelere maruz kalan teknik direktör Okan Buruk'un bu akşamki kadro tercihleri merak konusu.

Tecrübeli hocanın geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda galibiyeti getiren takımı sahaya sürmesi bekleniyor. Buruk'un Mario Lemina'yı kulübeye çekmesi ve Yunus Akgün'e forma vermesi bekleniyor.



Başarılı teknik adamın son dönemde fazla forma şansı vermediği ve tartışma yaşadığı iddia edilen Dries Mertens'i yine kulübede tutacağı öğrenildi. Buruk, Osimhen'in arkasında Alanya'da olduğu gibi Alvaro Morata'yı oynatacak. Orta sahanın ortasında ise yeniden Torreira-Sara ikilisi görev yapacak.