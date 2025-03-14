Maximin ve Mourinho arasındaki tartışma gittikçe büyüyor!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ile sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Saint-Maximin arasında gerilim büyüyor. Fransız yıldız, Rangers maçında kadroya alınmaması nedeniyle sosyal medya hesabından göndermede bulunmuştu.



Mourinho da öğrencisine yanıt vermişti. Maximin'den Mourinho'nun açıklamaları sonrası bir paylaşım daha geldi. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonrası kilosunu paylaştı.



Yıldız oyuncu paylaşımında "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" notunu düştü. ama sonunda gelir" ifadelerini kullanmıştı. Mourinho ise öğrencisi için "İyi antrenman yapmazsan, yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyarsın" sözlerini sarfetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.