Şenol Güneş’ten Fatih Tekke’ye: İnşallah yenilerini sen eklersin!

Trabzonspor'da önceki gün teknik direktörlük görevinden ayrılan Şenol Güneş ile yeni teknik adam Fatih Tekke arasında imza töreni sonrası dikkat çeken bir diyalog yaşandı.



Papara Park Stadı'nda düzenlenen imza töreninin ardından basın mensupları kazanılan kupaların fotoğraf çekimi istedi. Bu sırada Şenol Güneş, Fatih Tekke'ye "Önce sen tek çekil, daha sonra ben gelirim" dedi. Tekke ise, "Hocamın kazandığı kupaların önünde çekiliyorum" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş de bu sözlere "İnşallah yenilerini sen eklersin, fırsatımız var" temennisiyle yanıt verdi.

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