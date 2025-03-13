Beşiktaş kafa vuruşlarına çare bulamıyor!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş kafa vuruşlarından yediği gollerle çözüm bulamıyor. Gaziantep FK maçında da Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşuna engel olamayan Siyah-Beyazlılar bu sezonki 8. kafa golünü yemiş oldu.



Kartal, 2012-13, 2018-19 ve 2022-23 sezonlarının ardından bu yıl da 8. kez kalesinden bir kafa golünü çıkarmak zorunda kaldı. Son yılların en fazla kafa golü yediği sezonlarından birisini yaşayan Siyah-Beyazlılar bir gol daha yerse tüm sezonları geride bırakacak.



Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer takmın başına geçtiğinden beri duran top sorununu düzeltmiş görünüyordu ancak bu sorun yeniden Norveçli çalıştırıcının döneminde Gaziantep FK maçında yeniden baş gösterdi.

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