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Salih Uçan formayı unuttu!

Bronckhorst’un ayrılığı sonrası forma giymeye başlayan Salih Uçan, Solskjaer’in göreve başlamasının ardından yine kulübeye çekildi. Tecrübeli futbolcu 3 maçta 103 dakika şans bulabildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Salih Uçan formayı unuttu!

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Beşiktaş'ın sezon başında yeni kontrat imzaladığı Salih Uçan forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la başlayan Beşiktaş'ta 4 lig maçında 16 dakika şans bulabilen 31 yaşındaki orta saha Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesiyle 6 lig maçında forma giydi ve 359 dakika şans buldu. Salih, Norveçli teknik adam Solskjaer'in göreve gelmesiyle yeniden kulübeye hapsoldu. Beşiktaş'ın başında 10 maça çıkan deneyimli hoca Salih Uçan'a 3 maçta 103 dakika şans tanıdı.

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