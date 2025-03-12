Salih Uçan formayı unuttu!

Beşiktaş'ın sezon başında yeni kontrat imzaladığı Salih Uçan forma şansı bulmakta zorlanıyor. Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'la başlayan Beşiktaş'ta 4 lig maçında 16 dakika şans bulabilen 31 yaşındaki orta saha Serdar Topraktepe'nin göreve gelmesiyle 6 lig maçında forma giydi ve 359 dakika şans buldu. Salih, Norveçli teknik adam Solskjaer'in göreve gelmesiyle yeniden kulübeye hapsoldu. Beşiktaş'ın başında 10 maça çıkan deneyimli hoca Salih Uçan'a 3 maçta 103 dakika şans tanıdı.