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Mourinho’nun silahı duran toplar!

İlk maçta Rangers’a karşı duran toptan gol bulan Portekizli teknik adamın rövanşta da İskoç ekibinin bu zaafından faydalanmak istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Mourinho’nun silahı duran toplar!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers'ı duran toplardan vurmayı planlıyor. İlk maçta da İskoç ekibine karşı duran toptan gol bulan Portekizli teknik adamın ikinci maçta Rangers'ın kapanıp topu kendilerine bırakacağını düşündüğü ve kazanılacak duran toplarla skora gitmeyi planladığı öğrenildi.

Mourinho'nun İskoç ekibinin sezon boyunca yaşadığı duran top zaaflarını oyuncularına analizlerle anlattığı belirlendi. Portekizli teknik adamın hafta boyunca idmanların ardından takıma yarım saat kadar duran top setleri üzerinde çalışmalar yaptırdığı da gelen haberler arasında.

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