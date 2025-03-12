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Engelleri tek tek aşıyor! Galatasaray bu sezon 14 maçını tek farklı kazandı

Alanya’da 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanan ve hayati bir 3 puan alan Cimbom bu sezon 21 galibiyetinin 14'ünü tek farkı skorlarla yaşadı. Sarı-Kırmızılılar bitime 10 hafta kala son iki sezondaki tek farklı galibiyet sayısına şimdiden ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Engelleri tek tek aşıyor! Galatasaray bu sezon 14 maçını tek farklı kazandı

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Çok zorlanmasına rağmen Alanyaspor deplasmanında 2-1 kazanan ve büyük bir krizden çıkan Galatasaray ilginç bir özelliği ile ön plana çıkıyor. Süper Lig'de 26 maçta tam 21 galibiyet alarak müthiş bir performansa imza atan Sarı-Kırmızılılar tam 14 karşılaşmada tek farklı skorlarla 3 puana uzandı.

YÜZDE 57'SİNDE AYNI SON!
Galibiyetlerinin yüzde 57'sini tek farklı skorla elde eden Okan Buruk'un ekibi hükmen 3-0 kazanılan Adana Demirspor maçının dışındaki son 6 galibiyetinde de aynı senaryoyu yaşadı.

Cimbom bu süreçte Göztepe, Başakşehir, Rizespor ve Alanyaspor'u 2-1 yenerken, Konyaspor ve Gaziantep önünde ise 1-0'lık galibiyetler yaşadı. Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde geçtiğimiz iki sezonun tamanında 14'er tek farklı galibiyet almıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu sezon bitime tam 10 hafta kala bu rakama ulaştı. Bu tablonun Cimbom'un son dönemde yaşadığı oyun problemleriyle alakalı olduğu belirtiliyor.

BÖYLE DEVAM EDECEK Mİ?
Taraftarlarına neredeyse rahat bir galibiyet izlettiremeyen Galatasaray'ın sezonun kalan bölümünde bu görüntüsünü sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu... Sarı- Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk cuma günü Antalyaspor önünde farklı bir galibiyet bekliyor.

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