Cimbom gole doymuyor! 26 yıl sonra en iyi hücum performansı

Bu sezon savunma performansı nedeniyle büyük eleştiri alan Galatasaray buna karşın hücumda etkileyici bir grafik çiziyor. 26 haftada rakip ağlara tam 64 gol bırakan ve bu alanda Süper Lig'in en iyisi olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda 26 yıl sonra en iyi performansına ulaştı.

Cimbom son olarak 1998-1999 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 26 maçta 68 gole imzasını atmıştı. Victor Osimhen 17 golle takımın en golcü ismi olurken, Barış Alper Yılmaz'dan 10, Yunus Akgün'den de 6 gollük katkı geldi.

Galatasaray şampiyon olduğu 2022-23 sezonunda 26 haftada 52 gol atarken, geçtiğimiz sezon aynı bölümde rakip ağlara 55 gol göndermişti. Sarı-Kırmızılılar'ın attığı 64 gol lig tarihindeki en iyi üçüncü 26 hafta performansı da oldu.



ASLAN GOLE DOYMUYOR

Ligde 64 gol atan G.Saray hücum hattı bu sezon müthiş performans sergiliyor.