SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom gole doymuyor! 26 yıl sonra en iyi hücum performansı

26 haftada rakip ağlara 64 gol bırakan Galatasaray 26 yıl sonra en iyi hücum performansına ulaştı. Sarı-Kırmızılılar son olarak 1998-99 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 26 maçta 68 gole ulaşmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Cimbom gole doymuyor! 26 yıl sonra en iyi hücum performansı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon savunma performansı nedeniyle büyük eleştiri alan Galatasaray buna karşın hücumda etkileyici bir grafik çiziyor. 26 haftada rakip ağlara tam 64 gol bırakan ve bu alanda Süper Lig'in en iyisi olan Sarı- Kırmızılılar aynı zamanda 26 yıl sonra en iyi performansına ulaştı.

Cimbom son olarak 1998-1999 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 26 maçta 68 gole imzasını atmıştı. Victor Osimhen 17 golle takımın en golcü ismi olurken, Barış Alper Yılmaz'dan 10, Yunus Akgün'den de 6 gollük katkı geldi.

Galatasaray şampiyon olduğu 2022-23 sezonunda 26 haftada 52 gol atarken, geçtiğimiz sezon aynı bölümde rakip ağlara 55 gol göndermişti. Sarı-Kırmızılılar'ın attığı 64 gol lig tarihindeki en iyi üçüncü 26 hafta performansı da oldu.

ASLAN GOLE DOYMUYOR
Ligde 64 gol atan G.Saray hücum hattı bu sezon müthiş performans sergiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Takas Bank
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Başkan Erdoğan YİK üyeleriyle bir araya geldi: Ana gündem aile!
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
Merdan Yanardağ’dan TELE 1’de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı
Trump’ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Galatasaray’da Osimhen’den şoke eden talep!
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...
Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı