Kartal çakıldı: 3.’lük yarışında beklenmedik bir yara aldılar

Kartal tepetaklak. Beşiktaş konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olarak 4 maçlık galibiyet serisine son verdi. Maçın 17. dakikasında Rashica'nın pasıyla yay üzerinden ceza sahasına giren Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Burak'ın üzerine gitti. 29'da Rafa Silva Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı.



Kazanılan penaltıyı 31'de Immobile gole çevirdi: 1-0. 41'de Boateng'in yerden sert ortasında Mert'i aşan topa Okereke istediği gibi vuramadı. Devre Siyah-Beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 52'de Fernandes'in vuruşunda kaleci Burak topu ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında bu kez Mario'nun vuruşunda Burak bu kez topu kornere çeldi.



54'te Fernandes'in yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. 55'te Immobile'nin yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. 61'de skora denge geldi. Maxim'in ortasında Arda yaptığı kafa vuruşuyla skora 1-1'lik denge getirdi. 77'de Viana kırmızı kart gördü. 87'de Furkan Gaziantep FK'yi 2-1 öne geçiren golü attı. Böylece Beşiktaş kendi evinde bu sezon 2'nci mağlubiyetini aldı.



BEŞİKTAŞ G.ANTEP'E 2 GOLLE YENİLDİ

Solskjaer'in gelmesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş ligdeki son 4 maçı kazandıktan sonra seriyi 5'e çıkarmak için çıktığı Gaziantep maçında sahadan boynu bükük ayrıldı.



EVİNDE 13 PUAN KAYBETTİ

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı maçlarda toplam 13 puan kaybetti. Bu sezon 3 iç saha yenilgisini öne geçtiği maçlarda yaşayan Siyah-Beyazlılar 2014- 2015'ten bu yana evinde en fazla puan bıraktığı 2 sezondan birini yaşadı. Kartal evinde Kasımpaşa, Göztepe ve G.Antep'e yenildi.