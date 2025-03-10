Trabzonspor’un Hatayspor galibiyetinin ardından yerel basından sert sözler!

Trabzonspor'un evinde kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'a 2-1 yenilmesi sonrası tepkilerin odağındaki isim teknik direktör Şenol Günes'i yerel basın da manşetlerine taşıdı.

Mağlubiyetin ardından Karadeniz Gazetesi, "Seninle olmuyor, Güneş artık doğmuyor" manşetini attı.

Taka Gazetesi ise "Formaları çıkarın, bu şehri terk edin" ifadeleriyle oyunculara olan tepkisini dile getirdi.

Sonnokta Gazetesi, "Papara Park'ta Hatay depremi" ifadeleriyle mağlubiyeti eleştirdi.

Günebakış Gazetesi ise "Bırak artık Şenol Hoca" başlığını atarak deneyimli teknik adamın istifaya davet etti.