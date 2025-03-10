Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti! Maç sonu ortalık karıştı

Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maçın ardından kazandı. Eyüpspor'un gollerini Emre Akbaba ve Umut Bozok attı. Konya'nın tek sayısını ise Tunahan Taşçı kaydetti.

4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Maçın ardından hem sahada hem de protokol tribününde birçok olaylar yaşandı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Eyüp-Konya maçının ardından ortalık fena karıştı. Kramer ile Robin Yalçın tartıştı ve arbede yaşandı. Sonrasında iki kulüp yöneticileri kavga etti. Eyüp Başkanı Fatih Kulaksız ise olaylardan dolayı özür diledi