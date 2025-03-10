Büyük umutlarla transfer edilen Saint Maximin bekleneni bir türlü veremedi!

Saint Maximin performansı ve fiyatı ile Fenerbahçe'de zarar olarak görülüyor. Fransız futbolcu, Sarı-Lacivertli takıma en son 10 Kasım 2024'teki Sivas maçında gol katkısı vermişti. Maximin oynadığı son 9 karşılaşmada gol ve asist katkısı veremedi.

27 yaşındaki futbolcu 4 aydır adeta yokları oynuyor. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Kanarya, Maximin'i kiraladığı Al-Ahli'ye geri göndermek istemişti. Sarı-Lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda tecrübeli kanadın kiralık sözleşmesini feshetmek istemiş ama başarılı olamamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Maximin ise sezon sonuna kadar elde kalmıştı. 3-5-2 formatı ile takımı sahaya süren Jose Mourinho'nun sistemine Maximin'in uymadığı biliniyor. Sezon başında 8 milyon Euro'ya kiralanan Fransız futbolcu, Fenerbahçe forması ile 26 maçta 3 gol atarak 4 asist yaptı. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilene göre 17 milyon Euro olarak göze çarpıyor.