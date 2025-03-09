Kostic’te işlem tamam! Fenerbahçe sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe sezon başında transfer ettiği Filip Kostic'in tapusunu almak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Kostic'in 2028 yılına kadar Sarı-Lacivertli takımla anlaştığı belirtildi. Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı yıldız oyuncu için Juventus ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Bu sezon 25 maçta oynayan Kostic, 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, özellikle tecrübeli oyuncunun transfer edilmesini istemişti.