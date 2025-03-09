Fenebahçe’de kale Dominik Livakovic’e emanet!

Fenerbahçe'de Rangers ile oynanacak rövanş maçında kalenin Dominik Livakovic'e emanet edileceği öğrenildi.
İrfan Can Eğribayat'ın Rangers'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçtaki performansı tartışma yaratmıştı.
Bu gelişmenin ardından Jose Mourinho'nun Rangers ile oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında kalede değişiklik yapmayı planladığı ön görülüyor.
Sarı-Lacivertliler'de Hırvat kalecinin sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can, iyi bir performans ortaya koymuştu. Eğribayat, performansı sonrası Livakovic iyileşmesine rağmen kaleyi bırakmamıştı.