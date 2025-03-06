Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinh: Biz hiç ağlamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık çünkü iyi takımlarla oynadık. 18 maçtır yenilmiyoruz. Bu da zorluklar karşısında kendimizi göstermemizle ilgili. Saha dışında ise zor bir dönem yaşamadık" dedi.



Portekizli teknik adam, "Biz birçok zorlukla karşılaştık ama ağlamadık. Bir şekilde çözüm buluyoruz! Sadece Fred ve Osayi değil, Avrupa listesine Oğuz Aydın gibi önemli ismi yazamadık. Geldiğimde taraftar için savaşacağımın sözünü verdim ama böyle bir savaş olduğunu tahmin etmemiştim" diye konuştu. Mourinho, Rangers maçını kazanmak için herşeyi yapacaklarını söyledi.



3 KUPAYA DA TALİBİZ

Mourıiho ile birlikte basın toplantısına katılan Çağlar Söyüncü, "Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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