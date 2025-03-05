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Sarı- Lacivertlilere genç bir yetene daha geliyor!

F.Bahçe’nin Azerbaycan Ligi ekibi Zira’da forma giyen 21 yaşındaki kanat forvet Salifu Soumah ile ilgilendiği iddia edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Sarı- Lacivertlilere genç bir yetene daha geliyor!

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Son yıllarda parlattığı genç oyuncuları Real Madrid, Napoli gibi dev kulüplere pazarlayan ve Avrupa kulüpleri için önemli bir referans haline gelen Sarı- Lacivertliler, bir genç yeteneği daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yeni dönem için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı Kanarya rotasını genç isimlere çevirdi. Ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe Salifou Soumah ile ilgileniyor.

Azerbaycan Ligi ekiplerinden Zira Fc'de forma giyen Soumah'ı, Fenerbahçe'nin transfer edeceği ifade edilirken, oyuncunun Sarı-Laciertliler'e imza atmak istediği aktarıldı. 21 yaşındaki kanat forvetin 800 bin Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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