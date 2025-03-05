SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kanaryalılar Mourinho ile devam etme kararı aldı: 14 yıl sonra bir ilk olacak!

Sezon sonu Mourinho ile devam etme kararı alan yönetim, bu fikrini hayata geçirirse Aykut Kocaman’ın ardından ilk kez bir teknik adam Fenerbahçe’nin başında üst üste 2 sezon kalmış olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Kanaryalılar Mourinho ile devam etme kararı aldı: 14 yıl sonra bir ilk olacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

F.Bahçe yönetimi şampiyonluk gelmese de kesin olarak Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almış durumda. Sarı-Lacivertliler uzun vadeli planlar yaptığı Portekizli hoca ile Süper Lig ve Avrupa'da çok önemli başarılar geleceğine inanıyor.

Eğer yönetimin bu düşüncesi hayata geçerse 14 yıl sonra Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek. Son olarak Aykut Kocaman 2010-11 sezonunda göreve gelmiş ve 2011-12 sezonunda da takımın başında yer almıştı. Mourinho ile yola devam edilirse, tecrübeli hoca 14 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin başında üst üste 2 sezon kalmış ilk isim olacak. Ersun Yanal, 2018-19 sezonunda göreve gelmiş ve 2019-20 sezonuna da başlamıştı. Ancak Yanal imzayı attığında Aralık ayıydı.

TÜM CAMİA ARTIK ARKASINDA
Jose Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda. Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor. Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 42 maçta 27 galibiyet aldı. Portekizli hoca 2.17 puan ortalaması yakaladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: ABD Başkanı Trump Kongre’ye hitap ediyor! O isim salondan atıldı
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!
Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...
İsrail’den alçak propaganda! X’te Türkçe hesap açıp Türkiye’nin ilk harfini küçük yazdılar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte
Başkan Erdoğan Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu: Çocuklarla sohbet etti hediyeler verdi
Yardımlar durdu Zelenskiy pişman oldu! Trump açıklamasının arkasından İngiliz uyarısı çıktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
CHP İstanbul İl Kongresi’ne şaibe soruşturması! Delege borsası mercek altında: Özgür Çelik panikte Cemal Canpolat suskun
Müge Anlı’da sır kayıp! Ece Güler’in eşyaları bulundu! Son mesajı ortaya çıktı! Kocası ile ne yaşadı?
Medya AŞ’de dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlı’nın 2 şirketine adrese teslim ihale
İşte CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki hırsızlığın belgesi! Naylon fatura ile hayali sebze ihalesi... WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu eşiyle uyurken evi basıldı dedi gerçek başka çıktı... Alaattin Köseler’in gözaltına alındığı anlar
Halk TV bilirkişiyi ifşa etmişti! Davada karar çıktı... Savcılıktan itiraz! Aylık gelirleri ne kadar?
Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…
Gazze’nin yeniden inşası için Mısır planı kabul edildi! 53 milyar dolarlık anlaşma
İşte DEM’in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan’dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder’den Çağrı YPG’yi de kapsar sözleri
Borsa manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı! Kirli oyun nasıl kuruluyor?
Bir Gece Masalı’nın Afet’i Rüçhan Çalışkur’un kardeşi de kendisi gibi çok ünlü! Meğer Gümüş’ün yıldızı...