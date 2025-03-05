Kanaryalılar Mourinho ile devam etme kararı aldı: 14 yıl sonra bir ilk olacak!

F.Bahçe yönetimi şampiyonluk gelmese de kesin olarak Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almış durumda. Sarı-Lacivertliler uzun vadeli planlar yaptığı Portekizli hoca ile Süper Lig ve Avrupa'da çok önemli başarılar geleceğine inanıyor.



Eğer yönetimin bu düşüncesi hayata geçerse 14 yıl sonra Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek. Son olarak Aykut Kocaman 2010-11 sezonunda göreve gelmiş ve 2011-12 sezonunda da takımın başında yer almıştı. Mourinho ile yola devam edilirse, tecrübeli hoca 14 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin başında üst üste 2 sezon kalmış ilk isim olacak. Ersun Yanal, 2018-19 sezonunda göreve gelmiş ve 2019-20 sezonuna da başlamıştı. Ancak Yanal imzayı attığında Aralık ayıydı.

TÜM CAMİA ARTIK ARKASINDA

Jose Mourinho sezon başında ciddi şekilde tartışılsa da özellikle son 3 ayda alınan skorların ardından tüm camianın desteğini arkasına almış durumda. Fenerbahçeli taraftarlar da şampiyonluk gelmese bile Mourinho ile devam edilmesini istiyor. Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 42 maçta 27 galibiyet aldı. Portekizli hoca 2.17 puan ortalaması yakaladı.