Osimhen’in dublesi takımının üç puan almasına yeterli olmadı!

Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen skorer performansını Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Mücadelesiyle takdir toplayan yıldız golcü rakip fileleri 2 kez havalandırdı ancak bu mükemmel performans Sarı- Kırmızılı takımın 3 puan alması için yeterli olmadı.

26 yaşındaki Nijeryalı santrfor Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 20 lig maçında 16 gol, 4 asistle maç başına 1 gol katkısı yaptı. Yıldız oyuncu maç sonrası, "Hayal kırıklığı... Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz" diye konuştu.