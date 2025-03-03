PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Lider Galatasaray ilk yarıda 3-3 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Kasımpaşa önünde adeta dejavu yaşadı!

12’de Osimhen (pen.) ile öne geçen Sarı-Kırmızılılar 2. yarı Ben Ouanes ve Brekalo’ya engel olamadı. Cimbom 2 dakikada Lemina ve Osimhen ile geri dönse de 85’de Hajradinovic (pen.) perdeyi kapattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Lider Galatasaray ilk yarıda 3-3 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Kasımpaşa önünde adeta dejavu yaşadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom fire verdi. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı. Maçın 12. dakikasında VAR İncelemesiyle penaltı kazanan Cimbom, Osimhen'le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. 52'de Ben Quanes'in kafa vuruşuyla skora denge geldi. 61'de Brekalo'nun golüyle 2-1 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar yenilgiye düştükten sonra büyük bir şok yaşadı.

PAŞA MAÇI BIRAKMADI
Ancak maçı bırakmayan Galatasaray 69'da Lemina'nın golüyle skora 2-2'lik denge getirdi. Bu golün 2 dakika sonrası 71'de usta golcü Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak maçı bırakmayan Kasımpaşa VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltıyı 85'te Hajradinovic ile gole çevirdi: 3-3. Bu dakikadan sonra gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere bitti.

OSIMHEN YETMEDİ
Dün yine müthiş bir mücadele sergileyen Victor Osimhen attığı 2 gole rağmen Galatasaray'ın puan kaybını engelleyemedi.

S0N 3 MAÇTA TAM 19 GOL
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçlar bol gollü geçiyor. Sarı-Kırmızılılar ilk devre 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde dün de aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Cimbom geçen sezon da K.Paşa'yı 2. yarı 4-3 yenerken 7 kez fileler sarsılmıştı.

CİMBOM'UN SAVUNMASI DARMADAĞIN
Aslan'da bu sezon savunma çatırdıyor. Sarı-Kırmızılılar oynadıkları 25 lig maçında kalelerinde 26 gol gördü. Ligde lider durumda bulunan Cimbom böylece maç başına ortalama 1 gol yedi. Alınan tüm önlemlere rağmen defansta taşlar yerine bir türlü oturamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
Ukrayna konulu liderler zirvesi sona erdi! Bakan Hakan Fidan barışın altını çizip AB’ye güvenlik mesajı verdi: Türkiye’nin katkısı önemli
DEM Parti İmralı ve Kandil gündemiyle toplandı! Yeniden TBMM turuna çıkacaklar... Bahçeli’nin sözleri kıymetli
Demet Özdemir paraya para demiyor! Yapımcılar kesenin ağzını açtı: Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı
Kanarya’nın inadı inat! Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-0 | MAÇ SONUCU
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Getir
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cimrilikten sakının
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a telefon
Dilan Polat eşi Engin Polat’la boşanma kararı aldı! Sosyal medya hesabından şok paylaşım: Biz bir arada zarar ziyanız...
Dünya devinden Victor Osimhen harekatı! Teknik direktör istememesine rağmen teklif yapılacak
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Avrupa harekete geçiyor! İngiltere ve Fransa’dan bomba hamle
İkinci Cihantimur vakasında yeni görüntüler! Kaza anı kamerada | Muhammed Gürcan Koçak’ı böyle öldürmüş
6 gollü düelloda Aslan’a soğuk duş! Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3 | MAÇ SONUCU
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı! PJAK’dan pazarlık kokan açıklama
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı