Lider Galatasaray ilk yarıda 3-3 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Kasımpaşa önünde adeta dejavu yaşadı!

Cimbom fire verdi. Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe aldı. Maçın 12. dakikasında VAR İncelemesiyle penaltı kazanan Cimbom, Osimhen'le 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. 52'de Ben Quanes'in kafa vuruşuyla skora denge geldi. 61'de Brekalo'nun golüyle 2-1 geriye düşen Sarı-Kırmızılılar yenilgiye düştükten sonra büyük bir şok yaşadı.



PAŞA MAÇI BIRAKMADI

Ancak maçı bırakmayan Galatasaray 69'da Lemina'nın golüyle skora 2-2'lik denge getirdi. Bu golün 2 dakika sonrası 71'de usta golcü Osimhen bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak maçı bırakmayan Kasımpaşa VAR uyarısı sonrası kazandığı penaltıyı 85'te Hajradinovic ile gole çevirdi: 3-3. Bu dakikadan sonra gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere bitti.

OSIMHEN YETMEDİ

Dün yine müthiş bir mücadele sergileyen Victor Osimhen attığı 2 gole rağmen Galatasaray'ın puan kaybını engelleyemedi.



S0N 3 MAÇTA TAM 19 GOL

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçlar bol gollü geçiyor. Sarı-Kırmızılılar ilk devre 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde dün de aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Cimbom geçen sezon da K.Paşa'yı 2. yarı 4-3 yenerken 7 kez fileler sarsılmıştı.



CİMBOM'UN SAVUNMASI DARMADAĞIN

Aslan'da bu sezon savunma çatırdıyor. Sarı-Kırmızılılar oynadıkları 25 lig maçında kalelerinde 26 gol gördü. Ligde lider durumda bulunan Cimbom böylece maç başına ortalama 1 gol yedi. Alınan tüm önlemlere rağmen defansta taşlar yerine bir türlü oturamadı.