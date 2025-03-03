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Galatasaray'da Cuesta isyanı!

8 milyon Euro’luk maliyetiyle haftardır tartışılan Cuesta dünkü büyük hatasıyla G.Saray taraftarının hedefi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Galatasaray’da Cuesta isyanı!

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Galatasaray'ın ara transferde Genk'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta şu ana kadar performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan büyük tepki aldı. UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki AZ Alkmaar karşılaşmalarında yaptığı hatalar golle sonuçlanan 25 yaşındaki savunmacı vasat performansını Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

GİRER GİRMEZ PENALTI YAPTIRDI
Maçın 80. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olan 25 yaşındaki savunmacı 1 dakika sonra ceza sahası içinde Can Keleş'i düşürerek penaltıya sebep oldu. Penaltı golle sonuçlandı ve Galatasaray 2 puan bıraktı. Kolombiyalı stoper maç sonrasında sosyal medyadan Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

Bazı taraftarlar "Bu adama mı 8 milyon Euro verdiniz" ve "Bunu çok aradınız mı" ifadeleriyle yönetime isyan etti.1.79'luk Cuesta'nın transferi bir stopere göre boyunun kısa olması nedeniyle de eleştirilmişti.

MORATA RİSKE EDİLMEDİ
Aslan'da sakatlıktan dönen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın ağrıları olduğu gerekçesiyle maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi. Riske edilmeyen tecrübeli golcünün 27. haftadaki Alanyaspor maçıyla takımdaki yerini alması bekleniyor.

BURUK TRİBÜNDE YIKILDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Takımının 3-2 öne geçmesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan deneyimli teknik adam, 85'te gelen beraber golünün ardından adeta yıkıldı. Buruk Alanya maçıyla kulübedeki yerini alacak.

İLK YARIM SAATİN EN GOLCÜSÜ
Kasımpaşa maçının 12. dakikasında fileleri havalandıran Galatasaray 23 golle bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarım saatlik diliminde en fazla gol atan takım konumunda. Kasımpaşa ise 17 golle karşılaşmaların bu bölümünde kalesinde en fazla gol gören takım konumunda.

CUESTA'DAN ÖLÜMCÜL HATA
Sarı-Kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Cuesta ceza sahası içinde Can Keleş'i formasından çekerek düşürdü ve penaltıya sebep oldu.

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