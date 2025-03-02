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Galatasaray bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak

Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen lider Galatasaray bugün saat 16.00’da Kasımpaşa’ya konuk olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Galatasaray bugün Kasımpaşa’ya konuk olacak

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Sarı-Kırmızılılar'ın tek hedefi 3 puan. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçına Fenerbahçe derbisindeki 11 ile başlaması bekleniyor. Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Yunus Akgün cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Cimbom, ligde deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatay'a kaybetti. Sarı- Kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 11 olmak üzere toplam 23 maçta yenilmedi.

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