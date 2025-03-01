Osimhen’in gözü 5. yıldızdan başka birşey görmüyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Yıldız futbolcu için başta Premier Lig devi Manchester United olmak üzere birçok takım devrede. Bonservisi İtalyan ekibi Napoli ise Nijeryalı golcüyü sezon bitmeden satmak istiyor.



Bunun için de Osimhen'in menajerine baskı yapıyor. Son günlerde yaşanan transfer hareketliliği üzerine Victor Osimhen'in menajerine talimat verdiği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun menajerine, "Sezon bitmeden kimseyle görüşmem. Transferi değil Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünüyorum. Bu sezon elde edeceğimiz şampiyonlukla 5. yıldızı takacağız. 25. şampiyonluğu elde edeceğiz. Bu benim için de çok özel bir durum olacak. Tamamen buna odaklandım" dediği öğrenildi.



Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen'in satın alma opsiyonu 75 milyon Euro... 26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 27 karşılaşmada 20 gol atarken 5 de asist yaptı. Galatasaray Yönetimi de sezon sonunda Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yapacak



LİGDE 14 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon 19 Süper Lig maçında 14 gol atarken 4 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 20 gol kaydetti.



YA OSIMHEN YA DAVİD

Manchester United, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı yıldızın transferinde başarılı olamazsa B planı hazır. İngiliz devinin Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen 25 yaşındaki golcü Jonathan David ile ilgilendiği öğrenildi.



Kanadalı golcünün kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. David, bu sezon forma giydiği 36 maçta 20 gol atarken 9 da asist yaptı. David için Manchester United dışında İspanyol kulüplerinin de devrede olduğu iddia ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN