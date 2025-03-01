Cimbom’da Ohal ilanı: Okan Buruk kötü futbol sonrası neşteri vuruyor!

Galatasaray'da son haftalarda oynanan kötü futbol sonrasında teknik direktör Okan Buruk neşteri vurmaya hazırlanıyor. Son 5 maçta 1 kez kazanan ve oynadığı futbolla taraftarlarını üzen Sarı-Kırmızılılar'da Okan hocanın bazı önlemler alacağı belirtildi.



5 haftada 4 deplasmana çıkacak olan Cimbom'da teknik heyet, ipleri iyice sıkacak. Futbolcular özel hayatına ekstra dikkat edecek. İzinler azaltılacak. Formsuz futbolcularla özel olarak ilgilenilecek. Galatasaray'ın yeni tesisi Kemerburgaz'da adeta sıkıyönetim ilan edilecek.



ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Sezon bitene kadar futbolcular adeta bir asker gibi disiplin altına alınacak. Okan Buruk'un alacağı önlemler dışında kaptan Fernando Muslera'nın da kritik maçlar öncesinde takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapacağı öğrenildi.



Bu hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray sonrasında Alanyaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Aslan, Antalyaspor'u ağırladıktan sonra sırasıyla Beşiktaş ve Samsunspor deplasmanlarında boy gösterecek.

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