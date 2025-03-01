Avrupa basını Mourinho’nun cezasını konuşuyor!

Galatasaray maçı sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, TFF tarafından 4 maç men cezası aldı. Portekizli çalıştırıcı aldığı ceza ile dünya basınında geniş yer buldu.



SKY İngiltere "İstanbul derbisindeki skandalın ardından 4 maç men cezası açıklandı. TFF, Portekizli teknik adamı 4 maçlığına kulübeden uzaklaştırdı" ifadelerini kullanırken aynı ülkeden DAILY MIRROR "Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı" sözlerini haberinde paylaştı.



İspanya'dan MARCA ise "Jose Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' açıklaması ceza aldı" yorumunda bulundu. İtalyan basınından RAI NEWS de "Fenerbahçe muhtemelen bu cezaya itiraz edecek. Ama bu iş burada tam bitecek gibi gözükmüyor" tespitini yaptı.



G.SARAY'A DAVA AÇTI

F.Bahçe Mourinho'nun G.Saray'a 1 milyon 907 bin TL'lik tazminat davası açtığını açıkladı.

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