Sarı-Lacivertliler Gaziantep’i geçip çeyrek finale yükseldi!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe gruptan lider çıkarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe 17'de öne geçti. En Nesyri'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Talisca topu ağlara gönderdi: 0-1. 23'te fark 2'ye çıktı. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan getirdiği topta yaptığı ortada En- Nesyri, mükemmel bir voleyle topu ağlara gönderdi: 0-2. 27'de fark 3'e çıktı. Rakip sahada topu kazanan Fred pasında ceza sahasında topla buluşan Talisca düzgün vuruşla meşi yuvarlağı filelere gönderdi.: 0-3. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İRFAN CAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

61'DE Ev sahibinin kullanrdığı kornerde Ertuğrul'un kafasını İrfan Can, sağına uzanarak çıkardı. 64'te Lungoyi'nin şutunda da gole izin vermedi. 75'te fark 2'ye indi. Altıpasta topla buluşan Husic"in vuruşu ağlara gitti: 1-3. Maçta son sözü Kostic söyledi. 83'te Oğuz'un çevrdiği topa altıpasta dokunan Sırp yıldız skoru belirledi: 1-4.



LEVENT MERCAN'DAN KÖTÜ HABER

SON haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Levent Mercan'dan Sarı- Laçcivertli takıma kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlık geçiren 24 yaşındaki sol bekin yeşil sahalardan 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi. Levent bu sezon 10 maçta forma giydi.



NESYRİ'DEN MÜTHİŞ VOLE

Fenerbahçe'nin Faslı yıldız Youssef En Nesyri Gaziantep FK maçında nefis bir gole imza attı. İrfan Can'ın ortasını mükemmel bir vole ağlara gönderdi ve kupanın sen güzel gollerinden birine imza attı. Yıldız futbolcu attığı golle birlikte bu sezonki 25. golüne ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı. Faslı forvet son 14 maçta 18 gole de katkı sağlamayı başardı.

