Salvotore Foti PFDK’ya sevk edilen Mourinho hakkında konuştu!

Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvotore Foti maç öncesi tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Portekizli teknik adamla ilgili konuştu. Foti,"Bütün bu olanlar şaka gibi. Kendisi hiçbir şey yapmadı. Hocamızın yanındayız, onun için oynayacağız. Bu tür hareketlere karşı konuşmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkes onun hakkında konuşuyor. Yorum yapmayı gereksiz buluyorum" açıklamasanı yaptı.



YOK ARTIK!

ESKİ futbolcu William Gallas, Galatasaray'ın ırkçılıkla suçladıı Jose Mourinho'ya destek verdi. 47 yaşındaki Gallas Mourinho'ya sarıldığı bir karesini paylaşarak "Ona ırkçı dediler. Yok artık!" ifadelerini kullandı.

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