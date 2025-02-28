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Osimhen konusunda yaşanan gelişmeler Galatasaray'da endişe yaratıyor!

İtalyan kulübü olası sakatlık riskini göz önüne alarak kısa sürede Victor Osimhen’in transferi için bir kulüple anlaşmayı hedefliyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu durumda yıldız futbolcunun performansının ve motivasyonunun düşebileceğinden endişe duyuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Osimhen konusunda yaşanan gelişmeler Galatasaray’da endişe yaratıyor!

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Süper Lig'de bitime 13 hafta kala şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da kuşkusuz en büyük güvencelerden birisi Victor Osimhen... Bu sezon attığı goller ve oynadığı futbol kadar aidiyeti ile de büyük fark yaratan Nijeryalı yıldızla ilgili son dönemde bazı can sıkıcı gelişmeler yaşanıyor.

ŞARTLAR ZORLANIYOR AMA...
Sarı-Kırmızılı yönetim 75 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna rağmen sezon sonunda Osimhen'in bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor. Ancak Napoli kulübü, artık takımda düşünülmeyen yıldız futbolcunun geleceği ile ilgili belirsizliği kısa sürede ortadan kaldırmak istiyor. İtalyanların şu an ciddi talipleri olan Osimhen'in sakatlanma riskine karşın böyle bir karar aldığı ve bazı kulüplerle görüşmeler başladığı belirtiliyor.

NAPOLI RESMEN AÇIKLADI!
Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna önceki gün yaptığı açıklamada, "Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz" diye konuşmuştu.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Galatasaray yönetimi böyle bir senaryonun yaşanması halinde Victor Osimhen'in kalan sürede motivasyonunun ve performansının düşebileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle yaşanan gelişmeler çok yakından takip ediliyor.

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