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Olaylı derbinin PFDK kararları açıklandı!

Derbinin PFDK kararları açıklandı. Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a da 1 maç ceza verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Olaylı derbinin PFDK kararları açıklandı!

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Derbinin PFDK kararları duyuruldu. Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Okan Buruk'a ise 1 maç men ve 1,5 milyon TL para cezası verildi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta tedbirli olan Jose Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında takımının başında olmayacak.

Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada takımının başında yer almayacak. Ayrıca F.Bahçe'ye 2 deplasman maçında seyircisiz oynama cezası verildi. Dursun Özbek'e de 34 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK MOURINHO
Gaziantep maçı dışında 3 maçta daha takımının başında yer alamayacak.

TRIBÜNDEN İZLEYECEK OKAN
Buruk, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu maçı tribünden izleyecek.

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