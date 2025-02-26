Mourinho bu sezon 3 derbide hüsran yaşadı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 derbiyi de kazanamadı. Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki maçı ise 3-1 kaybetmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise 1-0'lık sonuçla boyun eğdi. ;



Fenerbahçe, 3 derbide sadece 1 gol attı. Bu arada Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon Süper Lig'in ilk 5 sırasındaki takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Bu maçlarda hiç gülemedi. Fener, Samsun, Eyüp ve Galatasaray ile berabere kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybetti.

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